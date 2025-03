Ruas centrais de Caxias do Sul têm bloqueios no fim de semana para o Carnaval

Bloco da Ovelha volta a ocorrer na Rua Tronca. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Os motoristas devem ter atenção aos bloqueios no trânsito no sábado (1º) e domingo (2) em Caxias do Sul. De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), as mudanças são feitas para a realização do Carnaval.

No sábado, ocorre o Bloco da Ovelha. A mudança no trânsito inicia às 6h e segue até as 22h. Conforme a secretaria, ocorre bloqueio completo da Rua Tronca, no trecho entre as Ruas Visconde de Taunay e Artur Bernardes.

Além disso, a partir do meio-dia, o cortejo com os foliões passa pelas Ruas Visconde de Taunay, Feijó Júnior, Augusto Pestana, Coronel Flores e Os Dezoito do Forte, retornando pelas Ruas Feijó Júnior e Visconde de Taunay. Agentes da fiscalização acompanham os foliões. O cortejo deve seguir até 16h.

Enquanto isso, no domingo ocorre o Bloco da Velha. Serão cinco ruas com bloqueios totais. Todas estão ao redor da Maesa. As ruas Dom José Barea e Tronca serão bloqueadas entre as ruas Andrade Neves e Treze de Maio.

Também serão feitos bloqueios nas ruas Pedro Tomasi, no trecho entre as ruas Plácido de Castro e Sarmento Leite; Vereador Mário Pezzi, entre as ruas Dom José Barea e Sarmento Leite; e Treze de Maio, entre as ruas Plácido de Castro e Tronca.