Em inúmeras situações do dia a dia envolvendo crianças e adolescentes, um dos primeiros órgãos que se pensa em chamar para o atendimento é o Conselho Tutelar. Mas, segundo o atual colegiado, que é composto por 10 conselheiros, muita vezes a população os aciona de forma equivocada para algo que não é de competência do órgão. Mas então, quando se pode chamar o Conselho de Caxias do Sul para atuação? Saiba a seguir em que ocasiões acionar o profissional, que neste sábado (18) é lembrado pelo Dia Nacional do Conselheiro Tutelar.