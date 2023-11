O semáforo instalado no km 181 da BR-116, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, está inoperante, o que causa o bloqueio desse trecho da rodovia federal desde as 2h30min desta quinta-feira (16). Conforme a Polícia Rodovia Federal (PRF), embora o bloqueio inicial tenha ocorrido devido ao problema semafórico, o trecho está bloqueado devido às fortes chuvas da madrugada. Por isso, não há previsão de liberação.