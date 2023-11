Com baldes nas mãos, as roupas sujas de lama e um chapéu na cabeça para se proteger do sol, uma moradora de Linha Alcântara, no interior de Bento Gonçalves, dava início, neste domingo (19), à limpeza de sua casa, invadida pelas águas do Rio das Antas. A mulher de 55 anos conversou com a reportagem, mas não quis ser identificada. Ela contou que subiu em um barranco que fica do outro lado da residência onde mora, para se salvar da enchente.