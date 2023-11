Por meio da Campanha do Dezembro Laranja, que visa conscientizar a população sobre os riscos do câncer de pele, a seccional gaúcha da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD-RS) promove no dia 2 de dezembro, das 9h às 15h, atendimentos gratuitos para a identificação de casos suspeitos da doença, em Caxias do Sul. Os atendimentos acontecem no Centro Clínico da Universidade de Caxias do Sul (UCS), localizado na Rua Ernesto Graziotin, 29-129, no bairro Petrópolis.