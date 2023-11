Após adiamento devido às chuvas, os trajes oficiais da rainha e princesas da Festa da Uva 2024 serão apresentados neste sábado (25), em Caxias do Sul. A rainha Lizandra Mello Chinali e as princesas Eduarda Ruzzarin Menezes e Letícia de Carvalho usarão as novas roupas pela primeira vez durante um desfile pelas ruas da cidade a bordo de um trio elétrico.