Depois de duas vitórias seguidas, Caxias Basquete desafia o 3º melhor time do NBB fora de casa

Equipe do Ala Betinho iniciou sequência de vitórias sobre o Vasco. Matheus Magnani / Caxias Basquete,Divulgação

Depois de duas vitórias consecutivas diante de Vasco e Botafogo, no Ginásio do Sesi, a meta do Caxias Basquete agora é voltar a vencer fora de casa pelo Novo Basquete Brasil (NBB). E a próxima oportunidade é desafiadora, pois será contra a terceira melhor equipe da competição, o Brasília, nesta quarta-feira (12), às 20h, na Arena BRB Nilson Nelson.

Os donos da casa somaram 15 vitórias após 24 rodadas do NBB. Mas com dois triunfos seguidos, o Gambas chega em um novo momento, pois voltou a ingressar a zona de classificação na tabela, em 16º lugar, com aproveitamento de 30,4% e uma campanha com sete vitórias e 16 derrotas.

De acordo com o técnico Rodrigo Barbosa, os últimos resultados deram confiança à equipe para o restante da competição, mas ele ressalta que o grupo ainda segue com os pés no chão.

— É importante, pois tenho falado desde o início que somos um time que trabalha. Temos nossas limitações, mas nosso projeto ainda está em crescimento. Ainda somos o penúltimo ou último investimento da Liga. Temos essa consciência de que só trabalhando vamos conseguir vencer. Não sei até onde vamos no campeonato, mas seguiremos trabalhando para conseguir mais vitórias — comentou Barbosa.