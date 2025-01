Cinco nomes para o torcedor do Caxias ficar de olho no Gauchão

Atacante Richard é o grande destaque do Caxias antes da bola rolar. Vitor Soccol / Ser Caxias / Divulgação

O elenco de jogadores do Caxias mudou muito para a temporada de 2025. O time está na reta final da pré-temporada para a disputa do Gauchão, primeiro desafio grená do ano. Ao todo, o departamento de futebol contratou 20 atletas. Todas as posições receberam jogadores. Contudo, o ataque e a defesa levaram a maior fatia, metade dos nomes.

Com o Gauchão prestes a começar, o torcedor pode se perguntar: quem irá se destacar nesta primeira parte do ano com a camisa grená? O Pioneiro levantou cinco atletas como possibilidades.

OLHO NELES

1º - Thiago Coelho

Thiago Coelho teve 10 jogos com o Caxias no ano passado. Porthus Junior / Agencia RBS

O goleiro Thiago Coelho foi um dos poucos atletas que se salvou do time do Caxias de 2024. Se a equipe garantiu a permanência na Série C, muito se deve ao goleiro. Contra o Ferroviário, ele fez a defesa do ano ao evitar o gol do time do Ceará e depois, no contra-ataque, Tontini marcou na vitória por 2 a 0. Com sequência e um time mais organizado, ele deve se firmar na camisa 1 Grená.

2º - Lucas Cunha

Lucas Cunha fez 17 jogos na temporada passada com Grená e marcou um gol. Vitor Soccol / Ser Caxias / Divulgação

Lucas Cunha renovou o seu contrato com o Caxias até outubro de 2026. Pelo tempo de vínculos, este é um nome que a direção aposta muito. Na temporada passada não foi possível avaliar bem o jogador, pois o time era muito desorganizado e não passava segurança com nenhuma formação. Agora, com novos nomes e organizado, a expectativa é que o experiente zagueiro se torne o líder defensivo. Ele foi o único remanescente de 2024 na primeira linha do campo.

3º - Lorran

Depois de deixar o Ypiranga em 2023, Lorran defendeu o Náutico e o Brusque. Vitor Soccol / Caxias / Divulgação

Apesar da pronúncia parecer em francês, o atleta é de Rondônia. Volante construtor, ele foge das características do tradicional camisa 5 de mais força. Com Luizinho, no Ypiranga, o jogador chegou a ser o melhor da posição. Também tem experiência fora do país, mas terá concorrência forte no setor, como Vini Guedes, Pedro Cuiabá, Mantuan e Paulinho.

4º - Calyson

Calyson foi destaque do Londrina no Paranaense com cinco gols na temporada passada. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

Conhece o futebol gaúcho por já ter jogada no Brasil de Pelotas. O atacante também vem de uma boa temporada de 2024. No ano passado, o jogador fez 33 jogos pelo Londrina e marcou sete gols entre o Estadual e a Série C do Brasileiro.

5º - Richard

Em 11 jogos pelo CSA no ano passado, Richard teve apenas um gol. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

Grande nome do Caxias na pré-temporada para o Gauchão. O atleta foi o destaque dos jogos-treinos. Em três testes, Richard marcou cinco gols e criou uma expectativa no torcedor. O atleta teve passagem pelo Inter, mas pouca minutagem. Agora, quer ser o protagonista do ataque, atuando como segundo homem da frente com o técnico Luizinho Vieira.