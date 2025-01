Juventude x Ypiranga: onde assistir, horário e escalações 

Alfredo Jaconi receberá duelo entre Juventude e Ypiranga na quarta-feira (22). Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

Juventude e Ypiranga se enfrentam nesta quarta-feira (22), pela 1ª rodada do Gauchão 2025. O duelo está marcado para às 19h no Alfredo Jaconi.

O Verdão manteve o técnico Fábio Matias no comando, após o treinador salvar a equipe do rebaixamento no Brasileirão do ano passado.

Já o Canarinho aposta as fichas em Matheus Costa, de 38 anos, anunciado em outubro para ser o comandante da equipe na atual temporada.

Prováveis escalações:

Juventude: Marcão (Gustavo); Ewerthon, Adriano Martins, Cipriano e Felipinho; Dudu Vieira, Jadson e Mandaca; Ênio, Erick Farias e Gabriel Taliari. Técnico: Fábio Matias

Ypiranga: Edson; Vitor Marinho, Heitor, William Gomes e Roca; Charles, João Paulo e Lucas Ramos; Danielzinho, Felipe Marques e Cristiano. Técnico: Matheus Costa

Arbitragem para Juventude x Ypiranga

Ainda não divulgada

Onde assistir a Juventude x Ypiranga

O Premiere anuncia a transmissão da partida.

Como chegam Juventude e Ypiranga

O clube alviverde modificou o elenco que disputou o Brasileirão 2024. Até o momento, 14 reforços foram contratados: os goleiros Marcão e Gustavo, os laterais Reginaldo, Felipinho e Marcos Paulo; os zagueiros Wilker Ángel, Cipriano e Adriano Martins, o volante Daniel Girardo, além dos atacantes Petterson, Ênio, Emerson Batalla, Vitor Pernambuco e Giovanny.

A equipe de Fábio Matias perdeu peças importantes como os titulares Gabriel, João Lucas, Danilo Boza, Ronaldo e Lucas Barbosa. O zagueiro inclusive, rendeu aos cofres do clube uma quantia aproximada de R$ 4 milhões.

Já o Ypiranga teve como destaque a renovação de contrato de Jean Pyerre, ex-Grêmio. Mas até o momento, o meia não foi inscrito e regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O atleta entrou com uma ação para rescindir o contrato com o Ituano, clube ao qual está vinculado.

O elenco ainda conta com outro destaque, o centroavante Cristiano, de 25 anos. O jogador chegou ao time de Erechim nesta temporada após ser campeão da Série C pelo Volta Redonda.

Ingressos para Juventude x Ypiranga

Horário das vendas: a partir das 9h

Ingressos torcida Juventude e Ypiranga:

Valor: R$ 40,00 (inteira) / R$ 20,00 (meia-entrada)*

Disponível em:

- https://ingressos.juventude.com.br

- SAT (Serviço de Atendimento ao Torcedor) do estádio Alfredo Jaconi

- dia 22, das 9h às 15h no SAT do estádio Alfredo Jaconi

- a partir das 16h nas bilheterias do estádio Alfredo Jaconi