Entenda por que o Ypiranga não inscreveu o meia Jean Pyerre no BID

Jean Pyerre segue treinando com o restante do grupo. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga provavelmente não poderá contar com Jean Pyerre, ex-Grêmio, em suas primeiras partidas no Gauchão 2025. Até o momento, o meia não foi inscrito e regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

No entanto, a situação não depende apenas do departamento de futebol do Ypiranga. Jean Pyerre entrou com um processo junto ao Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul (Siapergs) para rescindir seu contrato com o Ituano — clube que lhe cedeu por empréstimo ao Canarinho. O motivo para a ação seria a falta de pagamento salarial por parte dos paulistas.

Caso a rescisão demore para se concretizar, o Ypiranga tem a opção de liberar o jogador. A direção do clube, por sua vez, deve aguardar mais alguns dias. Por isso, Jean Pyerre segue treinando com o restante do grupo, mas não deverá atuar nas primeiras rodadas do Gauchão.