Com preço popular, Caxias começa a venda de ingressos para a estreia em casa no Gauchão

Jogo contra o Brasil-Pel vai marcar a primeira partida do ano de 2025 no Estádio Centenário. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Caxias estreia em casa no Campeonato Gaúcho somente na terceira rodada da competição. Nesta quarta-feira (22), o clube começou a venda de ingressos para a partida diante do Brasil de Pelotas. O confronto é válido pela terceira rodada do Gauchão, e será no dia 29 de janeiro, às 21h30min, no Estádio Centenário.

O jogo vai anteceder o clássico Ca-Ju, da quarta rodada do Gauchão. A direção definiu preços populares para os jogos na casa grená. A arquibancada está ao valor de R$ 30, sendo R$ 15 a meia entrada. O mesmo vale para a torcida visitante. O setor de cadeiras está com preço de R$ 50.

Além dos pontos físicos, como a Loja Bravo 35, junto ao Centenário, o torcedor tem a opção de comprar pela internet no site Minha Entrada.

Na arrancada do Gauchão 2025, o Caxias tem dois jogos fora da cidade. O primeiro confronto é nesta quinta-feira (23), às 19h, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, diante do Monsoon. Depois, no próximo domingo, o time enfrenta o Grêmio, às 20h30, na Arena.

INGRESSOS ANTECIPADOS/DIA DE JOGO

ARQUIBANCADA – R$ 30 (MANDANTE E VISITANTE)

MEIA-ENTRADA – R$ 15 (MANDANTE E VISITANTE)

SOCIAL E CADEIRAS (MANDANTE) – R$ 50

PONTOS DE VENDA:

Site Minha Entrada: http://bit.ly/4h4q600

Loja Bravo 35 (Segunda à Sexta-feira, das 9h às 18h, sáb. das 9h às 15h, dom. das 10h às 16h30 e bilheterias do Centenário no dia do jogo);