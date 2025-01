Intenso e dono do jogo: Como o técnico Luizinho Vieira quer o time do Caxias em campo no Gauchão

Técnico Luizinho Vieira vai para o seu primeiro jogo oficial pelo clube. Porthus Junior / Agencia RBS

No dia 2 de dezembro, o técnico Luizinho Vieira já tinha passado para o elenco de jogadores do Caxias as suas ideias de jogo. Verdadeiramente, o torcedor Grená verá um modelo bem diferente do ano passado. A versão 2025 vem quase direto de fábrica.

O Caxias quer ser protagonista do jogo. O objetivo é se impor e ser intenso. Os times de Luizinho Vieira sempre foram propositivos. Em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, o próprio técnico descartou jogar de um modo em casa e outro fora.

— Eu tenho todos os processos já criados na minha cabeça. Jogar fora de um jeito, jogar em casa de outro, não entra na minha cabeça. Tem um momento que eu não tenho a bola e tem um momento que o Caxias vai ter a bola. Mas os processos de entender uma ideia de jogo para iniciarmos, uma ideia de jogo para finalizarmos. Tudo isso eu já tenho, passei para os atletas — comentou o treinador antes da estreia no Gauchão diante do Monsoon, quinta-feira, às 19h, em Novo Hamburgo.

Sem a bola, o comandante Grená quer um time muito agressivo, inquieto em relação à busca da posse da bola, de poder controlar o jogo. O segundo momento é de reter a bola, procurar aproximar, ter as triangulações e ser ofensivo para construir os ataques.

Outra característica que a imprensa acompanhou dos treinos do Caxias, nos 51 dias de pré-temporada, foi a intensidade. Nada de toque lateral sem profundidade, aquele que irrita o torcedor. Ser agressivo na marcação e rápido na construção é que o técnico busca.

— A competição dentro do dia a dia tem que ser elevada. E a gente fez isso, claro que tem uma frase que a gente usa muito, na bola e leal, mas no jogo vai ser sempre todos os movimentos com muita intensidade, muito agressivos e o treinamento tem que ser da mesma maneira — explicou o treinador, que completou sobre a dosagem da força nos treinos: