Centroavante do Juventude comenta sobre punição, preparação antecipada e reencontro com Roger Machado

Gilberto marcou dois gols na vitória do Juventude contra o Ypiranga. Porthus Junior / Agencia RBS

O futebol é muito rápido. Em uma semana, o centroavante Gilberto teve dois momentos diferentes. Foi punido pelo Juventude por esquecer os documentos da viagem para a Argentina e foi o responsável pelos dois gols do time na vitória, por 2 a 0, diante do Ypiranga, no Estádio Alfredo Jaconi, na estreia do Gauchão.

— O time foi muito bem. Conseguimos começar com o pé direito a competição. É importante iniciar desse jeito. Temos que trabalhar, se entregar naquilo que o professor vem pedindo pra que as coisas fluam naturalmente — avaliou o jogador.

Ainda na pré-temporada, o centroavante acompanhou a delegação até o embarque no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. No então, não pôde viajar com os demais atletas. O camisa 9 não tinha em mãos os documentos necessários para a viagem e teve que retornar a Caxias do Sul. Por conta disso, foi punido pelo clube. A punição não foi revelada.

— Aconteceu, acontece, vai fazer o que? A gente fica chateado, eu estava chateado porque eu queria jogar, mas vacilei. Foi um erro meu e assumi perante a rapaziada. Pedi desculpa e agora trabalhamos. O professor confiou em mim pra começar jogando e eu tive a capacidade de corresponder, que é o mais importante, que era sair com a nossa vitória — disse o camisa 9.

Essa será a segunda temporada de Gilberto pelo Juventude. Antes de voltar os treinos, o jogador recebeu um trabalho especial feito pelo preparador físico Rodrigo Squinalli.

— Ele é um excelente profissional. Eu gosto muito dele. Ele está me resgatando. Eu me dispus, liguei pra ele antes da pré-temporada pra conversar com ele sobre voltar. Ele disse que ia fazer de tudo pra que eu voltasse ao meu físico melhor. Eu tenho que me entregar, tenho que escutar ele todos os dias e a hora que tiver as oportunidades de jogo eu vou estar bem pra poder ajudar a equipe — comentou Gilberto, que completou:

— Ele já tinha me mandado um cronograma de treinamento antes de me apresentar. Eu fiz direitinho e também na hora que chegou ele já falou pra eu chegar cedo, ser o primeiro a chegar, o último a sair e nós vamos trabalhar. E está dando certo, espero que no restante da temporada continue dando certo ainda mais.

No sábado (25), às 16h30min, o Juventude enfrenta o Inter, de Roger Machado, no Estádio Beira-Rio. Será o reencontro novamente com o ex-treinador alviverde.

— Vai ser um confronto extremamente difícil. Eu trabalhei duas vezes já com o Roger. É um cara excepcional, treinador muito capacitado. O nosso treinador também é muito capacitado, então a gente tem que ir com cautela, sabendo o que podemos fazer e tentar trazer pontos pra casa — finalizou Gilberto.