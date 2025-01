"Cresci muito no futebol dentro do Juventude", diz Danilo Boza após a partida de despedida no clube

Boza entrou em campo aos 35 minutos do segundo tempo Porthus Junior / Agencia RBS

O jogo de estreia do Juventude no Gauchão 2025 reservou um momento especial para um jogador e a torcida jaconera. Negociado com o futebol japonês, Danilo Boza ficou no banco de reservas, entrou na reta final do jogo e se despediu do clube na vitória por 2 a 0 diante do Ypiranga.

— Primeiramente, queria agradecer a toda equipe, todo grupo, todo staff. Desde a diretoria até o pessoal que ajuda lá nos gramados, que sempre me acolheram muito bem. Aqui pude construir uma história. Não tive títulos, mas ficou o reconhecimento de todo torcedor pela minha entrega, pela minha dedicação desde que cheguei aqui — destacou o jogador na saída do gramado, em entrevista ao Premiere.

Boza recebeu uma homenagem do clube e foi muito celebrado pelo grupo de atletas, comissão técnica e dirigentes após o apito final:

— É uma sensação boa, de fazer meu último jogo no Jaconi e ainda com vitória. Pensava que nem ia entrar e o professor me chamou, me perguntou se eu queria entrar. Como bom fominha, gosto sempre de ajudar o Juventude, e foi muito importante fazer esse jogo. Queria muito agradecer ao clube que me abriu as portas. Acredito que eu cresci muito dentro do futebol no Juventude, nesses dois anos. Foram 50 jogos em 2023 e 49 em 2024.

Do total de 113 jogos que fez com a camisa alviverde, o defensor elegeu o favorito, até por conta do gol marcado por ele.

— Para mim, o mais marcante foi contra o Corinthians, no Jaconi, na Copa do Brasil. Acho que foi um dos gols mais bonitos que fiz aqui. Infelizmente, lá não aconteceu nossa classificação.

Nos próximos dias, o Ju deve oficializar a negociação de Danilo Boza com o Urawa Red Diamonds, do Japão. A negociação será a maior venda da história do Juventude. Até então, Breno Lopes era considerada a maior, sendo vendido para o Palmeiras por cerca de R$ 7,2 milhões, em 2020.