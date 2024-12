Caxias do Sul recebe o maior evento de tiro ao prato do Brasil

Caxias do Sul sedia o Campeonato Brasileiro de Trap Americano, o maior evento de tiro ao prato do Brasil. Felipe Nyland / Agencia RBS

A cidade de Caxias do Sul será sede da maior competição do Brasil de tiro ao prato, modalidade do tiro esportivo. É o Grande Prêmio Tiro Brasil, de Trap Americano, evento que será realizado a partir desta terça-feira (3) e com o término programado para o sábado (7), no Clube Caxiense de Caça e Tiro. A disputa terá mais de 500 competidores, oriundos de todas as regiões do Brasil.

— O trap americano é uma modalidade de tiro esportivo, que consiste basicamente no tiro do prato ao voo. São algumas algumas modalidades. o trap 100, 200 que corresponde ao número de tiros que o atleta dá. A gente chama de pedana, que é a posição que você fica. São cinco posições. À frente, quase 15 metros, fica a trap house, que é a casinha. Dali são lançados pratos e eles saem em posições aleatórias. Por isso é trap, que vem do inglês "armadilha" — explicou Alexandre Oltramari, um dos representantes do clube caxiense de Caça e Tiro, em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

Caxias do Sul foi escolhida como sede do evento por ter um clube tradicional na modalidade.

— Caxias tem a sorte e a benção divina de possuir o clube caxiense de Caça e Tiro. É uma instituição fundada lá em 1957. Hoje, presidida pelo Luiz Carlos Gasperin, tendo o Clério Greseli como o diretor de trap, e um outro apaixonadíssimo pelo esporte. O cube é considerado hoje um dos melhores e maiores clubes de prática do tiro esportivo no Brasil. O evento gera um impacto no clube e na economia absurdo, na rede hoteleira, na gastronomia, bares restaurantes — lembrou Alexandre Oltramari, que completou:

— Caxias do Sul, através do Fiesporte, prestigia e investe fortemente na modalidade, tanto no nosso trap como em outros. É um benefício. O apoio da prefeitura de Caxias do sul é espetacular.

O Campeonato Brasileiro de Trap Americano, o maior evento de tiro ao prato do país, é aberto ao público. Quem tiver interesse é só comparecer no Clube Caxiense de Caça e Tiro, localizado em Ana Rech, e prestigiar. A competição é organizada pela Liga Nacional de Tiro ao Prato.

— Quase todos os estados do Brasil vão estar alocados aqui em Caxias do sul. Isso é algo sem explicação para quem vive isso. É algo exorbitante ver todo o pessoal, amigos e ir conhecendo muita gente diferente. São vários dias de muito entretenimento, felicidade para chegar a uma finaleira de campeonato assim espetacular — finalizou Mateus Bertuol, outro represente do clube caxiense de Caça e Tiro.

Solidariedade

A Liga Nacional de Tiro ao Prato, em parceria com a Fábrica de Armas Beretta, realiza durante a Grande Final, o Grand Prix Beretta, evento filantrópico para ajudar financeiramente entidades sem fins econômicos, que promovam ações de apoio, pesquisa e combate ao câncer, através das inscrições dos atletas ao Grand Prix Beretta.

100% da renda desta prova será destinada a entidades locais escolhidas pelos clubes organizadores e aprovadas pela Liga Nacional. Em Caxias do Sul, a entidade escolhida foi a IAPC - Instituto de Amparo às Pessoas com Câncer. O repasse da doação acontecerá no sábado (7), nas dependências do Clube.