O Juventude não conseguiu largar com vantagem na busca por uma vaga à final da Copa FGF — Troféu Zagallo. Nesta segunda-feira (11), o time do técnico Filipe Dias ficou no 0 a 0 diante do Ypiranga, no confronto de ida da semifinal, disputado no Homero Soldatelli, em Flores da Cunha.