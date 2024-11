O Caxias do Sul Basquete disputou, nesta quinta-feira (31), sua quarta partida na atual temporada no Novo Basquete Brasil (NBB). O time do técnico Rodrigo Barbosa enfrentou o Pato, e venceu por 81 a 80, no Ginásio do Sesi. Essa foi a primeira vitória em casa e a segunda na competição. Betinho foi o cestinha com 27 pontos.