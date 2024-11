Vencer e recuperar a confiança. Os desafios do Juventude começam por aí neste sábado (9), pela 33ª rodada do Brasileirão, diante do Bahia. Há seis jogos sem saber o que é comemorar uma vitória, o time alviverde terá pela frente um rival que também vem de um jejum, mas de quatro partidas, mesmo vivendo situação bem mais tranquila na tabela da competição.