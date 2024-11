O técnico Fábio Matias ainda não confirmou a escalação do Juventude para o confronto com o Bahia no sábado (9), pela 33ª rodada do Brasileirão. Todos os treinos ocorreram com portões fechados. Mas as informações de bastidores dão conta de que o comandante alviverde aproveitou a semana cheia de atividades com o grupo de atletas para testar variações em todos os setores da equipe.