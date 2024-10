A indignação do Juventude com o desempenho da arbitragem comandada por Braulio da Silva Machado foi tanta que o clube optou em não deixar o técnico Jair Ventura conceder a tradicional entrevista pós-jogo. Ao final da derrota por 4 a 2, no Maracanã, que derrubou o time para a zona de rebaixamento, o presidente Fabio Pizzamiglio apareceu para falar dos principais lances do jogo, como um pênalti pro Flamengo e a expulsão de Nenê.