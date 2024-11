Preço do aluguel residencial sobe 19,07% em um ano em Porto Alegre

O preço do aluguel residencial apresenta alta expressiva neste ano em Porto Alegre. O valor médio para locar esse tipo de imóvel cresceu 19,07% na Capital no acumulado de 12 meses fechados em outubro – maior variação observada nesse recorte de tempo em 11 anos. O dado está presente em pesquisa do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis (Secovi-RS). O levantamento considera apenas residenciais que estão disponíveis para locação e não os já alugados. Entrada de imóveis novos em algumas regiões da cidade, menor oferta de residências e juro elevado são alguns dos fatores que ajudam a explicar esse movimento, segundo especialistas.