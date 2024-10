O time do Juventude não contará com a sua principal referência técnica da temporada para enfrentar o Vasco. O meia-atacante Nenê ficará de fora da viagem para o confronto no Rio de Janeiro, no sábado (5), às 21h. A informação foi divulgada pelo repórter Matheus Maciel, da Rádio Caxias, e confirmada pelo Pioneiro.