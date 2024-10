Chegou a hora de o Caxias do Sul Basquete voltar às quadras pelo NBB. Na 17ª edição do principal campeonato da modalidade no país, o time do técnico Rodrigo Barbosa estreia nesta terça-feira (15), às 19h30min, contra o Fortaleza, na capital cearense. Será o primeiro de dois duelos nesta semana no Nordeste. Na sexta-feira (18), o adversário será a Unifacisa, na Paraíba.