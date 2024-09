O judoca Marcelo Casanova, atleta do Recreio da Juventude, conheceu nesta quarta-feira (4) o seu adversário de estreia nos Jogos Paralímpicos de Paris. O chaveamento apontou Evan Molloy, da Grã-Bretanha, como rival do gaúcho nas quartas de final dos médios (-90kg) da classe J- 2 (para atletas com definição de imagens).