A boa campanha do Juventude no Brasileirão 2024 é sustentada pela força do Estádio Alfredo Jaconi. Com a sua torcida, o alviverde tem um aproveitamento de 69,6% neste ano. São 11 jogos, com sete vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe ainda empatou dois jogos em Brasília, contra Atlético-MG e São Paulo. Com isso, o aproveitamento total como mandante fica em 64,1%.