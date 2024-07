Após conquistar o histórico acesso nacional à primeira divisão do futebol brasileiro, o time feminino do Juventude segue na disputa do Brasileirão A2 em busca do título inédito. A equipe eliminou o Fortaleza, em um jogo de dois dias, e avançou de fase. Classificadas para as semifinais, as esmeraldas vão enfrentar o 3B Sport-AM.