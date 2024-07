Velho conhecido Notícia

Caxias confirma contratação de meia com passagem pelo clube

Jogador chega para reforçar o elenco na disputa da Série C para o Grená fugir do rebaixamento. Recém contratado, novo atleta não fica à disposição para o jogo desta segunda-feira contra o Remo, pois não teve seu nome publicado no BID.

07/07/2024 - 14h01min Atualizada em 07/07/2024 - 14h12min