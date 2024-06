O 61º episódio da segunda temporada do Podcast Paixão Ca-Ju recebe o ex-jogador do Caxias Paulo Cézar Tatu, que foi atleta marcante do clube na década de 70. Antes do duelo contra o Figueirense pela Série C, a direção Grená homenageou Tatu, que teve sua casa atingida pelas enchentes no Estado.