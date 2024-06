O 60º episódio da segunda temporada do Podcast Paixão Ca-Ju recebe o ex-árbitro de futebol Alfredo Loebeling. Ele apitou o duelo entre Figueirense e Caxias, em 2001. A partida valia vaga para a Série A do ano seguinte e acabou terminando nos tribunais. Loebeling contou bastidores do que aconteceu no jogo e nos dias seguintes da partida.