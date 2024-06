Futebol da Gaúcha Notícia

OUÇA AGORA: Juventude x Flamengo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam no Estádio Alfredo Jaconi, às 20h, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O verdão vem de derrota para o palmeiras na última rodada, enquanto o Flamengo venceu o Fluminense no último jogo

26/06/2024 - 19h30min