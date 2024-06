O duelo desta quarta-feira (19), às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi, pela décima rodada do Brasileirão, será especial para o camisa 10 do Juventude. Em pouco mais de um ano atuando pelo Verdão, Nenê tornou-se ídolo da torcida jaconera. E, por mais que não esperasse que isso fosse acontecer quando chegou em Caxias do Sul, ele vai reencontrar seu ex-clube, com o qual também tem grande identificação, o Vasco. Após ser preservado diante do Bragantino, ele retorna ao time titular.