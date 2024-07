O Caxias já definiu o nome do técnico que irá comandar o time na sequência de Série C 2024: Thiago Gomes, que comandou o Sampaio Corrêa no início da competição de 2024. Mas antes do profissional iniciar seu trabalho no Estádio Centenário, quem comandará a equipe diante do Floresta-CE, neste domingo (30), será o auxiliar permanente do clube, Roberto Maschio.