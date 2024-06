O Caxias irá confirmar nos próximos dias o terceiro treinador nesta temporada. O clube iniciou o Gauchão com Gerson Gusmão, remanescente do acesso à Série C. No entanto, os resultados ruins fizeram a direção contratar Argel Fuchs a partir da nona rodada do Gauchão. A resposta inicial foi boa, mas cinco jogos sem vencer na Terceira Divisão nacional custaram o cargo do técnico.