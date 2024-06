O Caxias do Sul Basquete encerrou nesta quinta-feira (27) a sua participação na primeira etapa da Liga de Desenvolvimento do Basquete (LDB). E foi com vitória, de 84 a 64, diante da Sociedade Thalia, do Paraná. A participação caxiense na fase inicial da competição sub-22 foi em Pato Branco (PR).