A ACBF continua invicta na Liga Nacional de Futsal. Na noite desta terça-feira (30), a equipe Laranja esteve duas vezes à frente do placar diante do Marreco-PR, mas cedeu o empate em 2 a 2. A partida foi disputada no Complexo Esportivo Arrudão, em Francisco Beltrão. Malcom e Daniel marcaram para o time de Carlos Barbosa.