Gabriel Inocêncio já tem experiência na Série A do Brasileiro. O novo lateral-esquerdo do Juventude entrou em campo com o Santos na temporada passada. Vindo do Água Santa, o atleta chegou ao Estádio Alfredo Jaconi e já vai para a estreia do Campeonato Brasileiro. Com a mão fraturada, Alan Ruschel é desfalque.