Após o vice-campeonato do Gauchão, no último final de semana, o Juventude agora segue sua preparação para o Campeonato Brasileiro. A equipe entrou em campo na tarde desta terça-feira (9), em jogo-treino diante do Novo Hamburgo, e empatou em 2 a 2. Os gols alviverdes foram anotados por Erick Farias e Nenê.