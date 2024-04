Depois de quase nove anos, o Caxias volta a disputar o Campeonato Brasileiro da Série C. Nas últimas temporadas, a cada começo de nacional, na Quarta Divisão, a pressão era enorme sobre o grupo de jogadores. Algo que mudou após o clube conquistar o acesso em 2023. A pressão por resultados ainda existe, mas o cenário é bem diferente, às vésperas da estreia diante do Athletic, no sábado (20), às 19h30min.