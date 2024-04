O Esportivo anunciou a contratação de mais um reforço para a disputa da Divisão de Acesso. É o atacante Victor Jesus, 21 anos. O atleta passou pelas categorias de base de diversos clubes no futebol paulista, como Portuguesa e União Mogi. Em 2022, foi transferido para a base do Brasil-Pel e, ainda em 2022, estreou na equipe profissional do Xavante, onde atuou em algumas partidas da Série C do Brasileirão.