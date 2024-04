Defendendo o título do Gauchão Sub-15, a gurizada do Juventude começou com vitória na competição. A equipe comandada por Luciano Fonseca derrotou o Grêmio, por 1 a 0, com gol de Joca. A partida ocorreu no último sábado (6), no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha.