Vitor Feijão foi um dos jogadores do Caxias que mais se valorizou com a campanha do título do Interior no Gauchão. Após o término da disputa do Estadual, a incerteza sobre a permanência do atacante, de 27 anos, era grande no Estádio Centenário. Com contrato próximo do fim e interesse de outras equipes, a renovação ficou difícil.