O Caxias não terá o goleiro do acesso à Série C para a disputa da competição. Mas no mesmo dia em que confirmou oficialmente o não acerto para a permanência de Fabian Volpi, o clube apresentou o seu substituto. Thiago Coelho, de 28 anos, chega para tentar repetir os bons trabalhos que Bruno Ferreira e o antigo camisa 1 deixaram no Estádio Centenário.