O Juventude é um dos 32 clubes classificados para a terceira fase da Copa do Brasil. Já estão definidos os potes e os possíveis adversários do Verdão na competição nacional. As datas reservadas para essa etapa do torneio são os dias 1º e 22 de maio. Em caso de classificação para as oitavas de final, o Juventude receberá R$ 3,465 milhões.