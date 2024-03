O Juventude se reapresentou na tarde desta quarta-feira (27) após a classificação à final do Gauchão 2024, diante do Inter, nos pênaltis. O time do técnico Roger Machado vai em busca do segundo título estadual da história do clube e inicia a batalha diante do Grêmio neste sábado (30), às 16h30min, contra o Grêmio, no Estádio Alfredo Jaconi.