O torcedor do Caxias que irá ao Estádio Centenário para acompanhar a equipe que entra em campo diante do Grêmio, neste sábado (16) poderá adquirir uma novidade. O clube lançou durante a manhã uma nova camisa da coleção "Clássicos do Grená". Uma linha que traz diversos itens vinculados à história e a momentos marcantes do Caxias.