Com cinco títulos da Liga Nacional, seis da Libertadores, e campeã mundial de futsal outras três vezes, a ACBF dará o pontapé inicial na temporada de 2024 no próximo dia 24 de fevereiro, em um amistoso diante do Joinville. Neste ano, a equipe de Carlos Barbosa completa 48 anos, e um dos objetivos da nova direção, é fazer com que o time volte a disputar competições internacionais até o ano do cinquentenário.