O técnico Roger Machado finalizou a preparação com grupo de atletas do Juventude para o Ca-Ju 288 desta segunda-feira (19), às 20h, no Alfredo Jaconi. O clássico válido pela nona rodada do Gauchão 2024 pode carimbar a presença alviverde entre os quatro melhores da competição. O treinamento ocorreu com portões fechados.