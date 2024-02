O Juventude de Roger entra em campo nesta segunda-feira (19), às 20h, diante de dois adversários. Em crise e de novo comando técnico com a chegada de Argel, o Caxias estará no caminho alviverde, pela nona rodada do Gauchão 2024. Mas o outro adversário é mais silencioso. Muitos apontam como amigo, mas ele pode jogar contra ou a seu favor se o técnico alviverde não conduzir bem os ânimos dos atletas no vestiário: o favoritismo.