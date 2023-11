A tenista bento-gonçalvense Pietra Rivoli, de 15 anos, ajudou o Brasil a alcançar as quartas de final da Billie Jean King Cup Junior, em Córdoba, na Espanha. A equipe brasileira superou a Argentina por 2 a 1, nesta quarta-feira (8), e garantiu o segundo lugar do Grupo B, no evento que pode ser considerado um Mundial Sub-16 da modalidade.