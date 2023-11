O Gramadense começou a disputa das quartas de final da Terceirona Gaúcha. O time entrou em campo na tarde deste domingo (5), diante do Cruz Alta, na partida de ida do mata-mata da competição. A equipe da Serra venceu pelo placar de 1 a 0 com golaço de Thobias, de falta. Os comandados do técnico Gustavo Corrêa largam em vantagem para o jogo de volta, em Gramado, no dia 11, sábado, às 15h, no Estádio Vila Olímpica.